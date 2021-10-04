針對駐美代表處正名，美國聯邦眾議員夏波給予支持等議題，外交部發言人歐江安表示，夏波長期支持我國駐美國代表處更名為「台灣代表處」，對本案進展審慎樂觀，外交部感謝美國國會友人對台灣的堅定支持。

歐江安重申，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府長期努力的目標，近年來台美關係深化各界有目共睹。我國政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，一步一腳印，穩健強化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。

夏波受訪時表示，台灣提出正名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）確實有希望成功，多數美國議員也都支持正名，他對此案審慎樂觀，但沒有時間表。

(時報資訊)