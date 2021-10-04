大陸恒大財務危機仍在延燒，台股4日因相關負面消息跌至16,408點，比起8月底已下挫6％以上，壽險業多表示仍需「觀望」，許多負面消息仍在發酵中，但若回檔到一定程度，就會逢低進場撿便宜，居時加碼動能就是數百億元。

到哪裡才叫「一定程度」，有壽險公司私下表示，會評估這波回檔整理，是否觸及5月時台股一度到15,535點的近期低點，一旦觸及就是可進場先投資高股息殖利率股的時間。

台股到6月底收在17,755點時，上半年漲幅超過20.5％，同時間美國道瓊亦上漲12.7％，壽險公司帳上累積大量股票未實現利益，尤其前六大壽險公司，股票相關的未實現利益逾新台幣3千億元。

7、8月美股續漲，台股則來回整理，壽險公司主要等領台股現金股息，但也有公司已開始獲利了結，避免拿了股利賠了股票，國外股部分已有較大量的減碼，不過因為股票及基金部位極大，也不是馬上就能「轉身」，因此在恒大未如預期過關時，壽險公司的股票部位的確有受到影響，未實現利益急速下降。

9月因恒大與大陸政府能耗雙控等負面消息的跌勢，目前似乎還沒止住，4日港股及台股大跌，大部分壽險業者表示要先「觀望」，還不到進場撿便宜的時機，也有些說會仔細分析個股，檢視是否有些已達投資機會，但總體而言，壽險公司多表示，負面消息仍在發酵及靜待後續明朗化，所以股市還可能會往來測試多次，還沒有看見全面回升的跡象，因此近期不是大量進場承接的好時機。

壽險業今年投資台股水位最高是4月，有近2.16兆元，占壽險可運用資金的7.46％，同時國外股票投資水位也有7,119億元，占資金的2.46％，5月即因台股下跌，市值部會減少，之後又有公司減碼，因此到8月底壽險業持有台股市值部位2兆804億元，國外股票則降到6,542億元，合計占資金9.28％，9月股市再回檔，估計市值部位還會再少。

若股市回檔達一定程度，壽險業認為是進場時機，以上一波投資比重推估，國內外股市可加碼金額將上看新台幣1,800~2,000億元。

(時報資訊)