2021年諾貝爾生理學與醫學獎（Nobel Prize in Physiology or Medicine）今日正式揭曉，由2位研究人體溫度及痛覺感受的美國學者朱里雅斯（David Julius）及帕塔博蒂安（Ardem Patapoutian）共享殊榮。辛苦獲得諾貝爾生醫獎榮耀後，究竟獲獎者第一反應是什麼呢？

諾貝爾獎官方Twitter公布，今年共享生醫獎殊榮的帕塔博蒂安，在獲知自己得獎之後，跟兒子一同坐在床上重溫了今年諾貝爾生醫獎的直播影片，親眼見證了自己獲獎的時刻。由Nancy Hong分享照片中可以明顯發現，帕塔博蒂安面露喜悅的笑容。

今年諾貝爾生醫獎的得主，都是美國學者。現年65歲朱里雅斯生於紐約，是加州大學舊金山分校教授，曾獲邵逸夫生命科學及醫學獎。帕塔博蒂安於1967年出生於黎巴嫩貝魯特，他現年54歲，在1986年移民美國前，他曾就讀於貝魯特美國大學（American University of Beirut）。

針對兩人的研究成果，諾貝爾委員會指出「人類能感知冷、熱等觸覺對生存至關重要，這是人類與周遭世界互動的基礎，人們多視這些感覺為理所當然，但是這些感覺究竟是如何啟動的，讓人類可以感覺到溫度，2名獲獎科學家已經解決問題。」

朱里雅斯透過辣椒素來確認皮膚末梢神經有能夠對熱產生反應的感受器。他在1989年任教加州大學舊金山分校時，一直試圖了解「辣椒為什麼引起灼熱感」的問題，並從中發現了人類神經系統中一種名為 TRPV1的特定蛋白質，是產生辣感的核心原因。他的發現將有助於人類往後持續研發新的止痛藥。而帕塔博蒂安則透過對壓力敏感的細胞來發現新型感受器，這類感受器能夠對皮膚及內臟接收到的機械刺激做出反應。

加州大學舊金山分校指出，2名科學家的研究是對觸覺與痛覺神經系統的根本瞭解，對於如何治療疼痛起到關鍵作用。

(時報資訊)