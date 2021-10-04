全球飛行劇院龍頭智崴（5263）4日在一場法說會中指出，智崴預期全球休閒觀光產業，可望呈現U型反轉，智崴佈局全球的飛行劇院設備、影片內容服務等，在2026年之前，5年營收複合年均成長率（CAGR），可望達到40％。

智崴代表在法說會中表示，NVIDIA的黃仁勳、以及Facebook祖克柏近來經常提及的「元宇宙」（Metaverse）一詞， 指的是一個完全虛擬的世界，人們在其中，可以化身為各種存在，在現實生活中，智崴早就成功研發的體感飛行劇院，已讓消費者融入此一虛實世界。

智崴指出，智崴第一個成功建立的飛行劇院，就是「飛越加拿大」，並證明是一個可獲利的成功商業模式，智崴並持續投入開發體感無人機、賽車等，就是要讓消費者，透過科技，臨場感受不同的場景。

智崴表示，智崴目前在全球各地已經營運的飛行劇院和體感設備，共有46座，全球市占率約90％，客戶主要來自亞洲的67％、美國市場占比18％、歐洲中東和非洲地區占約15％。

智崴向法人指出，疫情之後，全球休閒觀光產業，可望呈現U型反轉，智崴佈局全球的飛行劇院設備、影片內容服務等，在2026年之前，5年營收複合年均成長率（CAGR），可望達到40％。

(時報資訊)

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