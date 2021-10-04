大陸央視新聞4日下午報導，中國國家主席習近平4日致電給岸田文雄，祝賀他當選日本首相。習近平也對岸田文雄表示，中日友好有利亞洲和世界的穩定繁榮，應加強對話，增進互信合作。
大陸央視報導，習近平指出，中日一衣帶水，發展中日睦鄰友好合作關係，符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於亞洲和世界和平、穩定、繁榮。中日雙方應該恪守中日四個政治文件確立的各項原則，加強對話溝通，增進互信合作，努力構建契合新時代要求的中日關係。
中國國務院總理李克強4日也致電祝賀岸田文雄當選日本首相，表示中日雙方應該維護政治共識，加強交流合作，推動兩國關係沿著正確軌道健康穩定發展，共同迎接明年中日邦交正常化50週年。
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