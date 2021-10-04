國人若要在eToro境外投資交易平台刷卡投資，銀行是否可不通過刷卡授權？金管會去函銀行公會，依信用卡友使用權益，民眾還是能在境外投資平台刷卡，但金管會要求發卡行必須作兩件事，一是持卡人在類似平台刷卡後，就要即時發送相關投資風險示警訊息，二是要在官網或帳單上揭示這類平台風險。

eToro（投睿）即社群交易投資平台，訴求平台上有各式指數、股票、外匯、期貨等商品可投資，且低手續費等，極盛時期全球有逾千萬人註冊，台灣亦有不少人透過此平台投資美股，金管會在2019年11月及2020年7月都有兩度示警，強調eToro非台灣合法證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務，若在台招募會員將依證交法、期交法及投信投顧法等移送。

同時銀行公會在年初時也討論，因為坊間訴求eToro可用信用卡刷卡投資，所以是否要在信用卡刷卡時，用「拒絕授權」方式，避免國內投資人在這類平台上刷卡，但後來銀行討論後現，這類交易平台的刷卡授權碼會跟定期定額投資基金等相同，若逕自拒絕此類代碼的授權，將影響正常投資，所以建議是否正面表列，各類投資刷卡加上非合法平台名稱逐一拒絕授權。

但這種管控方式就是要不斷更新非合法投資平台名稱，同時消費者若是透過第三方支付如PAYPAL再用信用卡刷卡，就無法防堵。

金管會近期回覆表示，消費者在eToro平台是先刷卡將錢儲值進交割帳戶，並不是馬上投資，所以發卡機構可以在持卡人刷卡儲值時，立即發送警語，警示持卡人此平台並不是台灣合法的投資機構，權益無法受台灣法律保障及有相關投資風險等，達到一定的警示作用。

同時，這類投資平台雖在台不合法，但依據信用卡組織的持卡人權益，並不能禁止在此類平台上刷卡，所以金管會要求發卡機構必須作二件事避免日後有投資或刷卡糾紛，一是持卡人在這類非台灣合法投資平台上刷卡儲值後，發卡機構應即時發送相關投資風險示警訊息，達到示警效果；二是不定期在官網或信用卡帳單中提醒提卡人，這類平台不是台灣合法的證券期貨業，持卡人若打電話來詢問，也要提醒消費者小心，以免消費爭議。

由於信用卡系統要調整，金管會給予六個月緩衝期，最慢2022年3月初要調整完畢。

(時報資訊)