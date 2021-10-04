香港推進央行虛擬貨幣的進展，香港金管局4日發表零售層面的央行虛擬貨幣e-HKD技術白皮書，探討相關可能性，希望在2022年中旬提出初步想法。

香港金管局網站公布，該局在4日發表相關白皮書，探索在香港發行零售層面e-HKD的可行性，會考慮到包括技術及政策方面的因素，並希望在2022年中旬提出初步想法。白皮書的發布正是技術層面研究的一部分成果。

金管局總裁余偉文表示，白皮書的發表象徵香港就e-HKD的技術探索邁出了第一步，香港從這項研究中獲得的知識，連同從其他央行數碼貨幣研究項目汲取到的經驗，將有助進一步思考及探討e-HKD的技術設計。

(時報資訊)