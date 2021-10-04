由於世界各國都在推動減碳，部分國家甚至喊出要2050年淨零碳排，日前我國也宣示要加入，不過相關法規仍未出爐。環保署長張子敬4日出席立法院衛環委員會質詢時表示，目前溫管法草案預計10月會預告，後續依照相關規定進行，要趕在立法院這個會期，坦言相當趕。
環保署官員指出，由於全球表態要零碳排的國家有130國，但實際上真正入法的僅13國，我國日前也宣示會加入，因此也會納入這次溫管法修法當中。
官員說，由於草案上路依規定要有60天的預告期，目前溫管法預定在10月中下旬對外公開，因此最快也要到12月才會有相關意見回收，且減碳路徑規畫是由行政院主責推動，要到11月會有淨零相關路徑，因此要等行政院核定後，才會送到立法院，希望能趕在下個會期開議前送抵以利後續審查。
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