大陸能耗雙控政策抑制煤化工系列EG產能，帶動EG最新報價大漲一成多，每噸價格站上800美元整數關卡，相對原料乙烯持平，利差空間向上提振，南亞(1303)、東聯(1710)、中纖(1718)營運加分。

南亞於台、美的EG年產逾200萬噸，美國德州年產82.8萬噸EG新廠投產，擴大搶進中南美市場。東聯EG兩岸年產約86萬噸；而中纖目前EG一、二、三廠年總產能達到35萬噸，加上與南亞合資的南中石化也有16萬噸，合計51萬噸。

中東受原油減產影響，EG開動率偏低，美國德州EG也因乙烯分配減少而減產，都將影響大陸EG進口量維持低位；加上大陸煤化工EG產能縮減，供需趨緊、高油價支撐，行情穩步推升。

分析師指出，大陸是全球EG最大消費國，即使近年有新產開出，以每年2,100萬噸需求來看，還有800萬噸要靠進口。此外，大陸36％EG是煤化工，「能耗雙控」、高煤價直接衝擊煤化工EG產能限縮；加上長期還有碳中和政策趨勢，煤化工EG勢必持續面臨淘汰壓力，且新廠規模愈大，二線小廠在效率很難競爭，也可能逐步退場。

東聯為降低EG波動衝擊、強化收益結構，積極推展多元化EO特化產品下游應用，發展策略將以台灣廠主供特化、大陸廠以EG供應為主。

東聯朝利基型的特用化學市場轉型發展，第二波應用在強化風力葉片硬度產品EA（乙醇胺）下游二胺產品將上市，台灣廠製程調整告一段落，特化營收占比將會由35％提高到45％。

東聯目前林園廠EO（環氧乙烷）產能65％集中生產EG，35％生產特化產品；在第二波特化材料建廠計畫完成後，將改以45％生產EG，特化比再拉升至55％。

(時報資訊)

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