強強聯手！台中品牌建商龍寶建設首度與大毅建設攜手合作，在北屯區11期重劃區八二三公園首排，推出兩棟24層超高層豪宅預售案「愛臻邸」，產品規劃53－78坪、3－4房，總戶數185戶、總銷65億元，9月初開案，第3天幾近完銷，每坪均價站上50萬元，創11期區域新高價！明（10/5）日將舉行開工典禮。

「愛臻邸」單價雖然創下11期新高，但是，「因為產品設計到位、成本抓得精準，4年興建期，我們設定的淨利率還不到10％，這還沒算進興建期間的營建成本波動」，龍寶建設董事長張麗莉笑著說：「有賺就好，讓利給客戶」！

張麗莉同時宣布，「愛臻邸」將首度啟用鋁系統模板，雖然造價較傳統模板貴，但是卻擁有減少事業廢棄物、提升工地整潔，工期也較好掌控等優點，「這樣算起來，成本與傳統模板其實相差不多。」

龍寶建設與大毅建設「愛臻邸」合建案，背後其實有一段故事。大毅建設總經理林隆深表示，大毅在民國93年購入「昌平段」土地，之後歷經繁鎖的土地整併，終於在民國101年完成整合這塊位於北屯區八二三砲戰紀念公園正對面、近1,400坪精華建地。

大毅建設在暫無開發計畫下，曾將這塊基地規劃為「大毅幸福農場」，邀請週邊鄰里、大毅住戶體驗有機耕作，推廣社區環保意識讓生活更美好、更健康。

本案合作緣起可追溯到民國95年。15年前，大毅建設曾邀請龍寶建設董事長張麗莉分享龍寶的經營理念，張麗莉無私地分享，促使這份情誼延續至今。大毅撒下愛的種子，並與自許「幸福生活的園丁」龍寶建設一起合作開發，完成與實現許多購屋者對幸福家園的夢想。

龍寶「愛臻邸」基地環境擁有崇德、洲際雙核心商圈以及未來「漢神洲際娛樂商城」、台中巨蛋等優勢；同時，11期重劃區已成為北台中核心發展區域，公園綠地、學校用地等優質環境完善了生活機能。

「愛臻邸」因為鎖定換屋族，在產品定位成工，加上龍寶品牌力加持，締造銷售佳績，該案未來只要打開窗戶，便能遠眺11期美麗的天際線與頭嵙山，並坐擁14期的未來發展。

「因為有愛，所以相聚」，這是「愛臻邸」的理念訴求，也彷彿是龍寶建設的精神映照：用愛認真對待建築事業，宛如對待纖細的藝術，為不同世代打造有情味的家。

這一次能夠圓滿銷售，張麗莉用意味深長又溫暖堅定口吻提到：「感謝一路以來因為有很多臻邸住戶、龍寶的品質友伴、新朋友們的鼓勵與支持，龍寶團隊能在臻邸建築裡實踐理想、努力前行，對臻邸家族想表達『放心，我們一直都在』，我相信這是一個負責任的開發商的信念，也是32年來龍寶對『愛』最真誠的承諾。」

(時報資訊)

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