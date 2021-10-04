永續發展為全球及我國重視之核心價值，而金融機構係引導整體社會重視永續發展之關鍵力量，財政部政務次長阮清華於4日宣布，九大公股金融事業ESG倡議平台正式啟動，並由第一金控主辦「公股金融事業聯合供應商大會－永續金融領航會師」，將ESG及永續發展觀念擴及供應商及授信客戶，營造健全的永續發展生態體系。

未來此平台將依「組織與ESG資訊揭露」、「責任金融」及「環境及社會績效」3大主軸於短中長期三階段推動逾35項執行方案，包括簽署赤道原則、推動綠建築及太陽能分行、發行綠色或可持續發展債券等，期盼藉由公股金融事業的聯合倡議，促使更多企業重視及因應ESG，引領產業邁向永續之途。

第一金控董事長邱月琴表示，國際清算銀行2020年提出「綠天鵝」一詞，示警全球暖化等氣候變遷問題可能演變為信用、市場、流動性、作業及保險風險等重要金融風險，引發系統性金融危機，此次第一金獲財政部指派統籌成立公股金融事業ESG倡議平台，共同推動ESG相關方案。

邱月琴指出，據聯合國氣候變遷專門委員會IPCC公布最新氣候變遷報告，預計2030年將比工業革命前高出攝氏1.5至1.6度，除非各國於2050年前達成「淨零碳排」，才可能在本世紀末前將溫度上升控制於攝氏1.5度的範圍內；因此有些原本可授信或投資的企業，在各國政府制訂氣候變遷或環境保護政策後，可能就被金融機構排除在外，若要降低風險，銀行、資產管理公司、保險公司等金融機構，應透過議合，引導被投資及授信之企業符合《巴黎氣候協定》的目標，積極轉型並與供應商溝通對話。

第一金表示，成立公股金融事業ESG倡議平台有多重正面意義。第一、金融機構具集結社會大眾資金加以管理及投資運用之特殊性，不論是企業機構去碳化，或低碳的基礎建設皆需龐大資金來推動進行，金融機構的資金挹注可達相輔相成之效。第二、因應氣候變遷及環保永續之國際趨勢，上市公股金融機構將訂定內部碳定價規則，評估導入科學基礎減碳目標(SBT)方法，以達成臺灣「2050淨零碳排」的國家減碳目標。第三、將世界經濟論壇（WEF）提供企業淨零碳轉型之策略模式應用於公股金融事業ESG倡議平台，訂定各項積極的行動方案，並持續推廣多元化普惠金融商品，積極導入與ESG有關之認證，且訂定高汙染、高耗能產業之投融資上限，以加速產業之低碳轉型。

第一金已訂定供應商管理要點，作為集團各公司管理供應商的政策與指導原則，並透過供應商管理機制篩選出符合永續發展精神之合格廠商為長期合作夥伴；主要採購地區則以營運所在地國且位於營業據點附近之廠商為原則，2020年辦理之採購100％來自當地供應商，以確保供應鏈之穩定性與在地化，減少運輸過程之碳排放並增加當地就業機會。

(時報資訊)

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