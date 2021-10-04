【時報記者任珮云台北報導】中美雙邊股市各有利空，波及台股回測前低。PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮認為，美國債務上限議題的兩黨角力，加上QE退場預期都將持續牽動市場情緒，美債利率將以上行震盪走勢居多，進而左右外資對於亞股的態度，不過，看好全球景氣成長趨勢未變，市場出現震盪時反而是亞股逢低介入時點。

中國進入十一長假，但因為政策、恒大等問題仍需觀察，上週市場資金對於陸股態度偏謹慎，保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，今(4)日雖然陸股未開盤，但陷入債務危機的恒大集團今日突然宣布停牌，衝擊市場投資信心，導致與陸股連動較深的恆生指數大跌，而中國股市本週8日開盤後的走勢，亦將為觀察重心。中國的能耗雙控政策可能抑制經濟成長，這波調控對於高能耗的傳統行業短期受影響較大，相較之下，太陽能、風力和新能源汽車等產業將成為未來重點發展方向，低能耗的消費等產業也有望成為市場專注的焦點，惟整體而言，連假期間中國政策態度仍將是觀察重點。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期台股面對諸多外部不確定因素干擾，包括美國債務與通膨問題，且10月美股財報將陸續公布，中國則有雙限政策、恒大事件干擾，都將牽動市場投資情緒與相關供應鏈。

葉獻文說明，目前指數尚未跌破8月低點16248，惟今日仍未能反映美股彈升，大盤持續下挫逾百點，建議投資人逢低布局明年仍具成長性的個股與產業，例如能參與明年新平台及電子產品規格升級的相關產業，以及美歐市場陸續擺脫疫情影響，消費動能陸續增溫，傳產的紡織、製鞋、運動休閒等供應鏈有望持續受惠。

另外，半導體產業供需仍緊俏，葉獻文指出，包括超微、美光等國際大廠，都表示晶片短缺問題可能持續吃緊至明年上半年，並表示終端市場客戶組裝的非記憶體供給短缺而導致部分需求遞延現象，有望在明年逐步獲得緩解，進而支持全球半導體需求持續成長。

(時報資訊)