【時報記者沈培華台北報導】南亞科(2408)今(4)日公布2021年9月自結合併營收為76.77億元，較8月減少6.49%，仍較去年同期增加38.40%。南亞科9月合併營收降至第三季單月低點，但整體第三季業績仍受惠價格上漲，第三季合併營收約238.37億元，比第二季的226.37億元大約成長5.3%，再創今年以來單季新高。

南亞科今年以來受惠記憶體產業景氣復甦，價格調漲，1~9月合併營收為642.05億元，較去年同期增加38.88%。

南亞科預定本周五(10月8日)舉行2021年度第三季度法說會，將公布2021年度第三季自結財報及未來公司營運展望。

DRAM廠南亞科於上季法說會時，對第三季展望樂觀審慎，預估產品價格可望走揚；但因產能達到上限，且庫存已逐步消化，第三季位元銷售量可能較第二季減少個位數百分比。至於第四季DRAM價格預計有機會維持成長或與第三季持平，只是供應鏈長短料情況與疫情影響可能使得成長趨緩，另供應商資本支出情況也須留意。

南亞科第二季受惠產品平均價格大幅揚升30%，推升季營收226.37億元，季增27.7%；第二季毛利率42.3%，季增13.2個百分點；稅後淨利61.62億元，季增127.9%，為10季來新高水準，每股純益2元。上半年每股淨利2.88元，比去年同期的1.68元成長。

(時報資訊)

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