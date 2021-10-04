【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.亞德客-KY(1590)：每股成交價790.01元，成交量5萬9000股，成交金額4661萬590元。
2.台積電(2330)：每股成交價572元，成交量24萬3000股，成交金額1億3899萬6000元。
3.智邦(2345)：每股成交價257.75元，成交量30萬股，成交金額7732萬5000元。
4.信邦(3023)：每股成交價230.26元，成交量8萬股，成交金額1842萬800元。
5.欣興(3037)：每股成交價124.75元，成交量42萬股，成交金額5239萬5000元。
6.精成科(6191)：每股成交價32.39元，成交量57萬5000股，成交金額1862萬4250元。
7.精成科(6191)：每股成交價32.38元，成交量67萬5000股，成交金額2185萬6500元。
8.富邦媒(8454)：每股成交價1575元，成交量3萬5000股，成交金額5512萬5000元。
9.豐泰(9910)：每股成交價213.74元，成交量10萬股，成交金額2137萬4000元。
10.好樂迪(9943)：每股成交價61.5元，成交量50萬股，成交金額3075萬元。
(時報資訊)
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