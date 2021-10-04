疫情催化下永續發展意識崛起，ESG投資成為市場新寵，投資人該如何搭上全球資金熱潮、掌握正夯投資題材？在過去數十年，有不少研究證明，公司在ESG方面的表現與其財務表現呈正向關係；ESG表現良好的公司，通常比同儕更具競爭力。加上新冠毅情衝擊下，永續發展投資儼然變得更為重要，據統計，全球永續發展基金的資產截至2020年底已創下新高達到1兆6,520億美元。

ESG投資工具百百種，投資人應該怎麼挑選？匯豐ESG永續多元資產組合基經理人游陳達說明，以往ESG投資初期是以負面篩選策略為主，目的是剔除業務違反社會責任的企業。隨著ESG投資不斷發展，相關策略愈趨多元化，投資過程亦愈趨積極主動，主動型責任投資的投資團隊會以機構投資人的身份，固定與企業管理層進行互動，並積極參與股東投票，推動企業遵守ESG原則及改善相關的營運，推動企業盡速改善ESG表現。實證顯示，愈重視永續概念、ESG評等較高的發債企業，通常財務體質愈佳、違約風險愈低，能夠為債券投資人創造更佳的報酬率，整體風險後報酬勝過一般債券。

此外，根據匯豐資產管理最新的永續投資調查顯示，半數受訪的亞洲地區投資人相信，未來3至5年的投資組合將百分之百由永續投資組成；而該比例在歐洲國家平均僅34％。至於促進未來ESG投資的因素，則包括更多平衡風險和回報目標的ESG投資產品、不同種類的ESG投資策略，以及更多關於ESG相關產品的業績表現和ESG相關的投資訊息。

匯豐ESG永續多元資產組合基金經理人游陳達認為，疫情加快低碳經濟轉型，令ESG主題成為全球投資趨勢。這預示著未來的市場需求巨大，需要著手透過諮詢、產品開發給予支持，同時需要充分將ESG原則納入投資策略中，以實現投資人的目標。匯豐中華投信推出「匯豐ESG永續多元資產組合基金」基金將透過股、債平均配置，靈活布局ESG領域之下的多類資產，讓投資人在後疫情時代，及早掌握永續經濟的潛力投資機會。

(時報資訊)