【時報記者張漢綺台北報導】振宇五金(2947)前8月合併營收為11.46億元，年增9.23%，公司將於10月6日以每股80元上櫃掛牌。

振宇五金為國內五金連鎖通路領導品牌，公司由台中起家，以提供專業建材五金、水電油漆、各式手工具為主，包含其前身五金批發及五金行時代，累積超過30年之五金銷售經驗，為結合專業電動工具與各式手工具商品的專業型複合式五金連鎖銷售通路，也是全台第一家開架式、自助式五金賣場，有別於傳統五金賣場，導入數位化及標準化管理，大幅提升企業管理效率，進而提升企業在市場上的競爭優勢。

為能夠使品牌不失去競爭力，振宇五金除了積極開發自有品牌外，提供具有品質且經濟實惠的優良商品，此外也定期引進新商品及更換滯銷品，藉以讓消費者來店消費時，能夠選購到最適合的優質商品。

振宇五金表示，公司以跳脫傳統五金模式，建立專屬的企業識別，達到公司形象標準化及提升消費者對於品牌的認知度，進而增加一般大眾對品牌的購買意願，同時藉由過去的大數據分析，針對不同的消費特性，推出不同的行銷策略及販售品項，以精準的消費者定位，擴展各分店的經營面向，也加快進行虛實整合的腳步，提供線上的消費服務及跨店取貨等，來強化品牌經營上的多樣性。

由於房市狀況的熱絡及高屋齡老屋翻修的需求上升，國內的五金商機近年趨近800億元龐大市場，然而五金行的經營家數卻是不斷減少，已從102年約21000多間下滑至109年約剩18000間，減少約14%的比例，受惠於近年老屋翻修及DIY風氣盛行，振宇五金前8月合併營收為11.46億元，年成長9.23%。

為攻佔近年增加的五金市場商機，振宇五金積極進行展店計畫，目前全台已成功開設59家直營門市，接下來預計於今年第4季在北部及南部門市陸續展店，並在疫情明顯趨緩後，持續進入社區，進行修繕教學服務，開啟更多服務消費者的機會，並持續以每年10%門市數成長率的展店速度，朝百家門市目標邁進。

由於振宇五金的大膽跳脫思維，不僅能夠以多元的面向發展，也符合現今消費習慣改變的族群，加上公司行之有年的專業化經營及水電師傅的媒合策略，成功讓振宇五金的消費族群包含一般消費及專業領域，營造出三贏的局面，在提升消費者黏著度的同時，也成功帶動整體營收不斷上升，公司未來展望值得期待。

(時報資訊)

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