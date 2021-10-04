經濟部宣布中低收入戶等弱勢民眾綁定數位五倍券後，若有改領紙本券的需求，可透過1988專線協助解除數位綁定。此項政策一出，讓經濟部長王美花在立院被砲轟，被立委批搞雙標、綁定如綁架等。對於解除綁定的處理方式，王美花則說經濟部是「被動受理」。

國民黨立委賴士葆昨在臉書表示其接獲一名中低收入戶民眾陳情，在綁定數位五倍券後，才知道帳戶須先存錢消費後，政府回饋金才會入帳，但因為其家境清寒，沒有錢先入帳，不知該如何是好。經濟部於晚間發新聞稿表示，對於中低收等弱勢民眾要取消數位綁定，可以協助取消。

民進黨立委何欣純質詢王美花，目前有盤點多少中低收入戶有數位綁定？王美花表示，經濟部沒有刻意去掌握，目前是「被動受理」，如果中低收入戶有需求要解除，1988就會協助幫忙解除。

至於如何解除綁定？王美花表示，中低收入戶可以聯絡1988，1988會協助解除，目前已經有解除成功案例，1988客服會去跟衛福部資料勾稽要解除人是否符合中低收弱勢資格，符合資格會告訴他通知他解除綁定，被通知解除成功後，他可以再去郵局登記紙本五倍券。

民進黨立委高嘉瑜也問王美花，紙本預約可以轉數位綁定？王美花說，可以取消預定之後去綁定數位，高嘉瑜再問那為什麼數位綁定不能改紙本？這是差別待遇，王美花說，過去三倍券可以改，但很多廠商就反應，因為他們要計算優惠的額度跟數量，如果一直改來改去變來變去，會造成他們困擾，所以這次不能由數位綁定改紙本，目前的彈性就是讓中低收入戶可以取消數位綁定。

高嘉瑜也質疑，如果綁定信用卡，數位標章只能在五倍券要用完時才會通知用完了，卻沒辦法顯示五倍券還有多少餘額，她認為應該要想辦法讓使用者可以看到還有多少餘額。

民進黨立委郭國文也批評，去年3月三倍券的行動支付執行率預定要37％，結果只執行到7％，今年用綁定的方式好像非達到90％不可，銀行用各種話術騙取大家綁定信用卡支付，「綁定如同綁架，上車就不能下車了，哪有這種道理？推動行動支付目標一定要這麼鴨霸綁緊緊嗎？不能用文明手段，心悅誠服達到這目標嗎？可以解除嗎？去年三月沒這樣綁欸！」

(時報資訊)