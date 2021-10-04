日本自民黨總裁（黨主席）岸田文雄今天被選為新任首相，20名內閣閣員包括防衛、外交、經濟產業、經濟再生、經濟安保、總務、復興、法務和數位等大臣對台灣友好。

岸田文雄上個月29日在執政黨自由民主黨總裁選舉當選為自民黨第27任總裁，今天在臨時國會被選為首相，是日本第100任首相。緊接著他著手組閣，由內閣官房長官松野博一在首相官邸（行政中心）公布閣員名單，名單如下：

內閣官房長官：松野博一（細田派）。

財務大臣：鈴木俊一（麻生派）。

經濟產業大臣：萩生田光一（細田派）。

防衛大臣：岸信夫（細田派）留任。

外務大臣：茂木敏充（竹下派）留任。

厚生勞動大臣：後藤茂之（無派閥）。

經濟再生擔當大臣：山際大志郎（麻生派）。

疫苗接種擔當大臣：堀內詔子（岸田派）。

少子化擔當大臣：野田聖子（無派閥）。

經濟安全保障擔當大臣：小林鷹之（二階派），新設職位。

總務大臣：金子恭之（岸田派）。

法務大臣：古川禎久（無派閥）。

文部科學大臣：末松信介（細田派）。

農林水產大臣：金子原二郎（岸田派）。

國土交通大臣：公明黨副代表（副主席）齊藤鐵夫。

環境大臣：山口壯（二階派）。

復興大臣兼任沖繩及北方擔當大臣：西銘恒三郎（竹下派）。

國家公安委員長：二之湯智（竹下派）。

國際博覽會擔當大臣：若宮健嗣（竹下派）。

數位大臣：牧島Karen（麻生派）。

20名閣員當中有13人首度被延攬入閣、4人再度入閣、2人留任、一人換閣員職位被任用。年齡層老青壯皆有。

從自民黨內7大派閥來看，細田派及竹下派居最多，分別有4人、麻生派與岸田派分別有3人、二階派2人、無派閥3人。

岸田內閣今天下午5時45分出席在皇宮舉行的親任儀式及閣員認證儀式，然後岸田將舉行就任首相的第一場記者，之後出席第一場內閣會議。

(時報資訊)