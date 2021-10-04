中央9月27日宣布電子遊藝場、KTV、MTV、麻將館、桌遊店10月5日開放，台北市長柯文哲4日酸，經濟部到現在還沒公布相關防疫管理措施，北市雖有準備，但不知中央怎寫，他猜可能三更半夜會發出來，「反正習慣了」。

柯說，中央只要指引一出，業者就可把防疫計畫送進市府，快的話市府當天發核可，慢則等1天，現在就等經濟部，但明天就要開放，可是到今天為止都還沒收到相關指引，他猜三更半夜才發出來，因此拜託業者明天上午8時再送申請書來市府，還是要經審查通過，「我也不知何時出爐，反正習慣了！」

柯說，北市今還是＋0，9月27日迄今沒確診，但每天都有境外案例，北市昨天7家醫院PCR篩檢1237人0人陽性，過去6周確診案例是2、4、3、3、1、1，本土已變很少，但境外還是滿多，邊境管制做好狀態下，內部可放鬆一點，疫苗覆蓋率再拉高一點。

針對屏東超商店員日前應要求客人戴口罩，而發生慘遭挖眼的駭人聽聞案件，柯說，店員因要求實名制遭挨打，要徹底遵守實聯制、將心比心，不可因被要求而打人家；實聯制若做好、管制措施可放鬆，萬一做疫調時可快點圈出，但若實聯制做不好管制就要嚴一點。

北市副市長蔡炳坤說，目前北市疫苗接種的5種疫苗正進行中，打AZ的50至64歲長者，7月24日前已打第1劑，這次BNT疫苗、中央稍微延遲，但也感謝協助中央協助，且感謝新北市府支援1萬劑疫苗，如期在10月6日前讓國高中所有學校接種都告段落，流感疫苗則照預定進度進行。

(時報資訊)