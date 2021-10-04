和勤精機（1586）受惠東南亞轉單效益及新產品出貨增加，在旺季效應顯現下，挹注9月合併營收達2.47億元，創歷年同期新高，分別月增15.84％、年增8.88％；前三季合併營收19.47億元，也創同期新高，年增21.23％。

和勤表示，9月營收再度呈現月增、年增雙成長，雖然汽車晶片缺貨的影響仍然存在，但今年以來和勤營收始終保持雙位數成長，且營收逐季走高。新產品接續量產，以及嘉興和新廠第五車間加入營運，第四季傳統旺季的表現值得期待。

和勤9月份兩大業務的營收分別為，汽車零件1.54億元，佔比62.20％；硬碟機構件（VCM Plate）0.83億元，占比33.74％。汽車零件部分，晶片缺貨情況仍未緩解，不過新能源車零件出貨仍然暢旺，加上新產品重卡變速箱零件小量出貨，汽車零件業務營收維持在高檔水準；硬碟（HDD）零件持續受惠東南亞轉單效益，保持產能滿載，硬碟零件營收創下今年新高。

和勤表示，公司與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，以及重卡變速箱零件等新產品，都將在第四季進入量產，配合汽車產業的傳統旺季，汽車零件生產規模持續增長。

此外，硬碟新客戶的訂單也將於第四季開始出貨，且嘉興和新廠第五車間加入營運，將有效提高生產效率，營收與獲利成長可期。近期中國大陸多個地區實施限電政策，和勤大陸廠的生產並未受到限電影響，惟限電對上下游供應鏈的影響，還需要時間觀察。

法人表示，台灣遷廠、嘉興和新第五車間擴產的規劃逐步落實，和勤營運規模穩定擴大，可滿足新產品量產發酵、美系電動車大廠零件出貨量進一步提升之外，和勤更持續深化現有大客戶的合作關係，開發更多量產件訂單，縮短新產品量產時程，提供明年業績更大的成長動能。

(時報資訊)

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