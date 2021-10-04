大陸十一長假後，港股開盤首個交易日便大跌收盤，恒生指數4日中跌逾500點，日內數次跌幅擴大逾600點、失守24,000點關卡，收盤跌539點，險守24,000點。

恒生指數4日收跌539.27點、跌幅2.19％，收盤報24,036.37點，成交1,132.92億港元。恒生指數日內數次跌逾600點，最低觸及23,908點。醫藥生物、科技網路等族群普遍大跌。

雖然大盤大跌，但深陷債務風波的中國恒大系股價逆市飆漲，4日市場傳出合生創展有意收購恒大物業51％股份，中國恒大、恒大物業、合生創展4日暫停交易，不過另外兩檔恒大系股票恒大汽車、恒騰網絡4日收盤大漲，恒大汽車收盤漲29％報3.9港元。

(時報資訊)

#恒大 #恒大汽車 #恒生指數

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