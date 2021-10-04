台南科技園區受惠「護國神山」台積電設廠議題，讓科技園區概念宅受市場矚目，根據台灣房屋趨勢中心統計台北3大科技園區周邊商圈的住宅房價，房價最貴的是南港軟體園區站周邊，均價72.2萬，已超越內科的西湖商圈平均單價71萬，且跟3年前相比房價漲15.9%；而最便宜的則是北投士林科技園區附近的社子生活圈，均價42.4萬元，3年房價微幅小漲5%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，科技產業是台灣重要的經濟發展命脈，增加就業機會、帶動周邊居住需求，3大都會型園區中，發展最早的內科周邊供給以屋齡稍高的公寓華廈為主，新大樓不多，所以偏好新大樓的消費者，購屋目標將轉往大直或南港一帶；尤其南軟周邊的豪宅集中度高，且供給大多為低屋齡物件，5年內新大樓不乏7、8字頭交易，因此成為全台均價最貴的科技園區，可說是名符其實的「科技新貴區」。

近3年北市三大科技園區周邊商圈住宅房價比較 台灣房屋南港經貿園區加盟店店東江東陽表示，近年南港因「東區門戶計畫」，吸引許多指標建商獵地插旗推案，另外，還有南港三井LaLaport商場、全聯旗艦店、台北流行音樂中心、國家生技研究園區等陸續推出，帶動房市看漲，2~3房加車位總價3000~4000萬元最受買方青睞；區內房價相對親民的「中研院生活圈」套房總價1000萬元左右、2~3房電梯大樓則要1500~2000萬元，越靠近捷運站的公寓，單價也已經上看5、6字頭。

台北發展最早的內湖科技園區，鄰近商圈已發展完整，內科通勤族搭乘西湖站、港墘站為主，因房價早已補漲，因此近3年價格沒有太大變化，住宅均價維持6、7字頭行情，但區段少見的新穎豪宅，則不乏9字頭以上身價，因此區段價格落差頗大。

房價最親民的是鄰近北士科社子生活圈，均價42.4萬元，張旭嵐表示，社子地區目前無捷運，且受限於屋齡較舊、生活機能略為不足，因此均價較低；不過未來環狀線有2個站點經過社子，後續亦有社子島開發計畫，目前區內已有不少新推建案，對於想要入住台北市門牌、預算有限的首購族來說，不失為一項入門購屋的選擇。

屋比房屋總經理葉國華表示，近年中美貿易戰，政府力推動「投資台灣三大方案」，到今年9/24日止，已審核通過1002家廠商、總計1兆3424億元的投資案，創歷史空前紀錄，未來估計將替台灣創造11萬以上的就業人口，更將帶動地區發展，也導致科技大廠設廠題材成為近年全台各地房市的引爆劑。

以北市3大科學園區來說，內科與南港軟體園區房價普遍都已站上7字頭，且漲幅已大。目前「北投士林科技園區」房價基期最低，配合捷運環狀線「北環段」興建利多，還有區域陽明戲院改建案、新光紡織士林紙廠改建、劍潭站BOT案、危老都更等區域建設持續推動下，各大建商已開始進駐卡位，未來士林區可能將成為新一波受到矚目的焦點區，購屋者可以多加留意。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則認為，台北市土地利用狀況飽和，產業園區概念房市發酵狀態不若其他縣市，尤其是南港、內湖、北士科又各有其先天居住環境限制，如市中心外圍、老舊住宅多，或是交通便利度有礙等，以台北市來說反而都是房價相對偏低的區塊，與竹科、中科、南科等區域房市倒顯得相當兩樣情狀況。

(時報資訊)