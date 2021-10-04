【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】泰國政府一方面正努力重啟旅遊勝地，一方面也正準備從2022年開始，外人入境時的觀光費用，將從目前的300泰銖，增至500泰銖。
泰國政府4日表示，這些觀光費將用於開發觀光區，且為遊客提供保險。同時，日後多增加的200泰銖，也可提升觀光品質與打造更佳環境。據悉，若2022年有1000萬名外國遊客的話，這些旅遊轉型基金規模將可達到50億泰銖。
曼谷郵報報導，將成立基金專門委員會，訂定相關機制，並決定如何向外國遊客收取費用。泰國政府官員表示，基金專委會將決定哪些項目可獲補助。同時，這個基金的目標不是舒緩被疫情造成的衝擊，而是放在永續經營上。
(時報資訊)
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