【時報-台北電】王道銀行(2897)本行於10月5日至10月8日受邀參加台灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「10th Taiwan CEO Week on Air」。（編輯整理：葉時安）

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