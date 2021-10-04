大陸限電措施影響產能，並對於年內經濟成長造成壓力。瑞銀最新預估，若大陸繼續維持2021年降低3％能源強度的目標，將為第四季GDP增速帶來0.3至0.5個百分點的壓力。
瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，大陸2021年前8個月經濟復甦，對能源需求強勁。如果大陸要維持2021年能源強度降低3％的目標，就必須在下半年補足上半年的落差，用電量要從上半年的按年成長16.2％，調整為下半年要按年降低2％。
汪濤指出，假設大陸2021上半年增加能源消耗的9個省份，需要比其餘10個省份實施更嚴格的限制和更長的時間，將會對工業生產的整體拖累可能大於1個百分點，可能對第四季GDP增長造成0.3至0.5個百分點的壓力。
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