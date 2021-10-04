【時報記者林資傑台北報導】網安設備廠其陽(3564)受惠中美客戶拉貨力道轉強，帶動2021年9月及第三季合併營收同步雙位數「雙升」改寫新高。展望後市，公司看好明年在既有網安需求穩健成長、在邊緣運算、5G市場將有所斬獲，並決議斥資4.7億元購置汐止土地建物作為新辦公室。

其陽公布9月自結合併營收2.34億元，月增達13.62％、年增達32.48％，帶動第三季合併營收6.2億元，季增達66.35％、年增達50.6％，雙雙改寫歷史新高。累計前三季合併營收13.16億元、年增8.27％，續創同期新高。

其陽表示，雖然全球疫情持續嚴峻、且面臨原物料短缺逆風，但公司受惠主要市場需求轉強，中國大陸及美國客戶9月均大幅提升拉貨力道，在母公司友通及佳世達集團全力協助採購生產下，帶動9月及第三季營收同步改寫新高。

展望後市，其陽董事長李昌鴻表示，年初許多ODM專案將在第四季進行試產，且今年投入的研發資源將在明年有顯著收穫，除了傳統網安市場需求穩健成長，預計在邊緣運算、5G市場亦將有新進展，挹注公司營運成長動能。

為因應公司成長需求，其陽董事會今日通過決議取得不動產，將斥資4.7億元向亞凡堤商記中心購置位於新北市汐止區的99.84坪土地、面積約1327.64坪的建物及約179.56坪的16筆車位，作為公司新辦公室使用，並將於近日喬遷、以擴大營運。

(時報資訊)

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