（台灣大哥大攜手新創業者照顧銀髮族，首開樂齡專櫃體驗科技照護。圖／台灣大哥大提供）

台灣大哥大9月底在鄰近醫院與共照中心的台北市莊敬直營門市，首設樂齡專櫃，攜手新創業者展示專門針對銀髮族設計的最新科技照護產品，包括輔聽耳機、智慧定位myAngel御守錶等，同時提供專人諮詢，協助長輩排除使用科技產品時遭遇的疑難雜症。台灣進入高齡社會，根據主計總處最新統計，65歲以上老年人口已占總人口的15.9％。銀髮族除了面臨照護問題，還要適應日新月異、高速發展的新科技應用所帶來的挑戰。

台灣大哥大數據長詹兆源表示，台灣大整合集團核心優勢，開發台灣首款運用電信物聯網(NB-IoT)科技打造的的智慧定位myAngel御守錶，發揮即時定位協尋功能，幫助用戶找到走失的長輩，以科技助力銀髮照護。

張兆源進一步指出，台灣大哥大也看到銀髮照護的需求很多元，包含營養餐食、銀髮旅遊、居家安全、健康促進、交通接送等不同面向，不少新創業者也因應銀髮族需求開發各種不同產品。台灣大透過與新創公司跨業合作，由樂齡專櫃提供展示平台，共同推廣科技照護，未來樂齡專櫃還將拓展到台灣中南部，服務更多銀髮族。台灣大與洞見未來科技、點通科技等新創公司合作，讓用戶可以在樂齡專櫃能實際體驗產品，包括具有即時定位協尋功能的myAngel御守錶，以及擁有人聲增幅技術、具有輔聽功能的無線耳機「Otoadd N1」等，未來還有可遠距溝通的「伊鍵通OTTalk居家照護鈴」等新創科技照護產品加入。

此外，樂齡專櫃也將與「元氣網」及線上媒合看護服務「家天使」合作，透過專櫃的螢幕放送健康照護相關訊息，並配合鄰近醫院與共照中心，讓社區長輩和照護者體驗最新科技照護產品服務。用戶到樂齡專櫃門市申辦「myAngel御守錶」專案，將可獲得「家天使」線上看護媒合平台優惠券500元。

台灣大與新創業者攜手合作，以科技提升長輩的生活品質。洞見未來科技創辦人陳柏儒表示，因於他本身為先天聽損，長期配戴助聽器，創辦洞見未來科技，組織團隊發展AI聲音處理技術，自AppWorks創業加速器畢業後，推出中高階無線輔聽耳機，使用者好評不斷，這次跟台灣大合作，強化產品能見度，並能讓更多長輩受惠。相信這樣的合作模式，一定能加強台灣新興照護科技的發展。

隨著樂齡專櫃啟動，台灣大推出重陽敬老專案，電商平台myfone購物上架「myAngel御守錶單機搭配Otoadd無線降噪耳機」套裝組，原價13,490元，11月30日前優惠價9,900元，跨電信平台用戶均能購買使用。另外，「myAngel御守錶360天套裝組」包括御守錶與App服務序號，在myfone購物也以特惠價5,288元，協助降低長輩走失風險。

(時報資訊)

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