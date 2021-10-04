（學生在「偏鄉國中AI研習營」中首次實際組裝機器人及嘗試撰寫程式，大呼新鮮好玩、意猶未盡。鴻海教育基金會提供）

為弭平城鄉科技教育差距，鴻海教育基金會於新北、南投、嘉義、屏東、台東等縣市之十所偏鄉國中舉辦了「偏鄉國中AI研習營」。課程以基金會今年出版的《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》漫畫為前導教材，先引導學生了解「物件偵測」、「圖像辨識」等概念，之後則教導學生自己動手組裝機器人自走車，並撰寫電腦程式來操控自走車。

此次研習課程除了有鴻海聘請的專業講師授課之外，也邀請了鴻海員工擔任志工助教。雖然舟車勞頓，但志工們看到孩子們閃閃發亮的眼神，就覺得一切都值得了；更令他們驚喜的是，在班上發現有些孩子極有天份，老師一講就懂，還能化身小老師去教其他同學，這表示，偏鄉孩子缺乏的只是機會，只要給孩子多方嘗試的機會，就可能激發出孩子的無限潛能。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，出版AI漫畫與舉辦研習營，都是希望能在孩子的學習園地中種下一顆AI的種子，而為了鼓勵種子發芽，基金會不但將把整套機器人設備留在學校供老師可以繼續帶領學生研究精進，同時也將在11月時舉行「防疫奇兵：偏鄉國中生AI研習驗收成果賽」，讓上過研習課的偏鄉學生都可以有個挑戰自我的機會與展現成果的舞台，以比賽來更刺激學生的學習動機。

鴻海教育基金會相信，生命具有無窮的潛力，讓孩子儘早接觸科技教育，不但有助於孩子不畏懼科技，更可能喜歡上科技，甚至有一天投入科技研究；希望現在是讓科技教育向下扎根，有一天則是大家都可享受到扎根後生長出的甜美果實。

(時報資訊)

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