【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日股抹去早盤的上漲，周一收跌。對中國恆大債務的再度擔憂，抵銷了華爾街股市上周五集體收漲的正面訊息。另外日本新任首相甫上任，即呼籲提早進行國會大選。

周一日經225指數收跌326.18點或1.13%，為28444.89點；早盤一度上漲1.16%，日經此前已連跌五個交易日。東證一部指數跌12.39點或0.62%，為1973.92點。科技股和航運股領跌。

松井證券資深市場分析師Tomoichiro Kubota表示，市場現在面臨三種痛苦，有跡象顯示中國經濟放緩；美國政府也出現預算問題；另外也不能指望日本新內閣採取跟安倍經濟學一樣的(寬鬆)貨幣政策。

恆大周一在港交所停牌，其債務危機，讓外界持續對中國經濟成長產生懷疑。拜登（Biden)政府兩大旗艦級支出法案卡關國會，情勢仍不明朗。

岸田文雄周一正式接任日本首相，內閣名單將於周一晚間公布。但岸田隨即宣布下周將解散國會，提前於10月31日舉行選舉。岸田迄今仍沒有給投資人太多印象。

晶片設備商東京威力科創大跌3.6%，拖累日經指數。科技新創投資公司軟銀跌2.52%。機器人製造商發那科(Fanuc)跌4.31%。

航運股跌7.6%。川崎汽船和日本郵船分別跌8.42%和8.07%。

百貨公司營運商三越伊勢丹上漲5.04%，J.Front零售上漲5.34%。日本上周解除了新冠疫情的緊急事態宣言。

交易所主要上漲的板塊為航空股和鐵路股，分別上漲2.39%和2.19%。

(時報資訊)