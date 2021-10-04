航運近期成為台股殺盤重心。（圖／shutterstock） 台股今（4日）收在16408.35點，下跌162.54點，連續兩天累積下跌526.42點，加上第三季台股行情上沖下洗，高低震盪達1786點，單季台股指數則跌820點，近期台股表現相當疲弱，讓不少投資人直呼9月的台股很難做，引起PTT網友們熱烈討論，有投資老手點出，近期台股緩跌殺傷力十足，不只航運損失慘重，連電子股也沒躲過，台股後市確實相當不太樂觀。

有網友在PTT論壇上以「持有的個股，跌的比五月的萬五還慘」為題發文，透露自己沒有航運股，但手上的電子股一樣跌得很慘，且看不清楚大盤方向，並不好操作，「上次五月份爆發疫情，就分批買跌停，上去那段賣掉，但這次萬七左右買很多，結果跌的還比萬五買的個股還悽慘。」

文章一出引起網友熱議，有老手點出關鍵在於，此次緩跌讓許多個股還沒漲上來又繼續下殺，開始往半年線、年線逼近，「後市超不樂觀，緩跌慢慢殺到見骨」、「5月才跌2週，現在已經跌2個月了」、「五月是高檔反轉急跌，現在是緩跌後接急跌，一堆股票都還沒漲回去又被殺三根，怎麼受的了」、「緩跌才是最可怕的」、「緩跌其實比崩跌可怕」、「還沒跌出爆大量，要漲先要有量，無量只能緩跌。」

工商時報報導，統一投顧認為，考量國際股市震盪加劇，外資站在賣方，台股上周大跌689點，整體短中期均線呈現空頭排列，即使短線跌深反彈仍須保守因應，反彈仍應保守操作，建議採取低接布局策略，以業績較佳的晶圓代工、矽智財、塑化股、壽險金控及振興五倍券的內需概念股為主。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意