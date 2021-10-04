【時報記者林資傑台北報導】封測廠矽格(6257)雖因工作天數較少及客戶產能調配影響，2021年9月合併營收仍創歷史第三高，帶動第三季合併營收雙位數「雙升」再創新高。展望後市，公司因應客戶需求布建Wi-Fi 6E、車用網通相關IC工程測試線，看好未來將成為營收成長新動能。

矽格公布9月自結合併營收15.26億元，雖月減3.98％、仍年增達33.16％，創同期新高、歷史第三高。合計第三季合併營收46.8億元，季增達11.3％、年增達41.98％，再創歷史新高。累計前三季合併營收108.63億元、年增達28.7％，續創同期新高。

矽格表示，半導體相關晶片需求持續暢旺，集團布建的手機、電源管理、車用、網通、記憶體、物聯網、遊戲機晶片等測試產線，稼動率均維持近滿載狀態。9月營收較8月新高略降，主要受到工作天數減少及客戶產能調配影響。

矽格轉投資的台星科(3265)9月自結合併營收2.99億元，僅月減1％、年增達23.24％。合計第三季合併營收8.64億元，季增達23.29％、年增達21.59％，續升至近7季高點。累計前三季合併營收19.43億元、年增達20.25％，續處近3年同期高點。

展望後市，在一連串新計畫、新產品、新客戶帶動下，矽格董事長黃興陽對今年營收表現審慎樂觀。公司進一步指出，目前正在布建Wi-Fi 6E、車用網通相關IC工程測試線，上述IC極具市場未來性，預期未來將成為矽格營收成長新動能。

投顧法人指出，矽格受惠客戶需求持續暢旺，目前訂單能見度已達明年首季，但設備交機期拉長需提前下單因應，公司8月將今年資本支出預算追加上修至100億元，預期矽格測試機台產能至年底將自目前的逾1800台再增加至1900台。

展望後市，投顧法人認為，矽格目前接單未見趨緩，第四季力拚續揚創高，惟近期終端市場出現雜音，仍可能因客戶庫存盤點調整而較第三季下滑。不過，仍看好全年營收將年增逾35％、獲利年增近60％、每股盈餘估達近6.4元，改寫歷史新高。

(時報資訊)

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