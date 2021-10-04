（2020年全球功率元件市場規模約170億美元，預計2026年將成長至246億美元。圖／富邦證券提供）

歐盟執委會宣布將提案在2035年後禁售燃油車，美國總統拜登也宣布2030年後美國一半以上的新車將是電動車，美歐兩大汽車強權聯手推動電動車發展，更加確立電動車的未來主流趨勢。富邦證券表示，隨著電動車的快速成長需求，功率半導體市場需求將會呈現倍速的成長，其中的商機也就令人期待。

根據統計今年前七月全球電動車銷售量已突破200萬輛，超過2020年的銷售總量，今年將超過400萬輛，預估到了2030年全球電動車產量將達到2500萬輛，是一個十倍速的成長趨勢。

根據車用半導體大廠英飛凌的分析，每一台燃油車大概要用到18個功率半導體元件，電動車則是需要用到250個功率半導體元件，數量將近13倍；而每一台燃油車的功率半導體成本為71美元，電動車則是450美元，金額超過五倍。

富邦證指出，半導體元件可以分為兩大類，大家最為熟知的是微電子元件，強調體積小、高效低耗，運用在各種資訊計算、處理及傳輸的工具；而另一類就是電力電子元件，又稱為功率半導體元件，特點為大功率、快速化，是電子裝置的電能轉換與電路控制的核心；廣泛應用於電力系統、再生能源、馬達驅動、電池儲能，等各種電力應用裝置。

受惠電動車快速發展、汽車電子化比重提升以及再生能源及手機快充等新應用興起，功率半導體在提高能源轉換效率上佔有重要地位，產業需求將大幅提升。

功率半導體主要分為分離式功率元件、電源IC。其中產值以電源管理IC最大；不過因為車用及工業用領域需求增加，未來主要成長力道以MOSFET、IGBT這些功率元件需求成長最快。

富邦證表示，台灣的半導體產業供應鏈原本就相當完整，過往受制於汽車產業的封閉性供應鏈，在功率半導體部分相對並沒有表現的空間。

隨著電動車大廠TESLA衝擊傳統的汽車製造供應鏈，引進大量的電子零組件供應商，加上這波車用晶片大缺貨，也使得台灣的相關廠商得到在車用電子突破的商機，從電源管理IC、功率元件到功率模組，各領域都有相關的上市櫃公司值得中長期投資人留意。

(時報資訊)