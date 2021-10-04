受到船期延誤，聚陽(1477)4日公告，9月營收24.92億元，年減7.3％，月減9.5%，遠低市場預期。聚陽指出，因疫情造成船期不穩，9月因此有約7%-8%的訂單受船期延誤，會延至10月，「9月先蹲，10月後跳」，整體營運仍維持成長軌道運行。

聚陽累計今年1-9月合併營收212.34億元，仍有12.5%的年成長率。

依過往幾年的營運軌跡，第三季一向是聚陽每年營收獲利的高峰；聚陽指出，第3季因受到越南疫情影響，當地工廠被迫停產或減產，造成營運旺季不旺，但隨著越南等東南亞市場疫情趨緩，產線復工，訂單將遞延到第4季出貨，預期，第4季營運將淡季不淡，將衝上今年營運最高峰。

聚陽指出，第4季的產能，除越南可逐月增加，另外，在印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲的生產據點，原本就正常生產，透過全球產能調度支援，對第四季的營收獲利衝上高峰審慎樂觀。

聚陽自結今年前八月稅前獲利22.15億元，年增28.3%．換算每股稅前盈餘已達9.44元。為衝高營收獲利，努力達成年初設定營運有二數成長的目標，聚陽指出，手中訂單無虞，將「擇優出貨」，以平均單價較高、高階訂單優先出貨，來提升營業毛利率及營益率。

(時報資訊)

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