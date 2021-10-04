在大陸官方整頓網路平台經濟的背景下，仍在嘗試擺脫虧損的影視平台們雪上加霜，大陸當地三大影視平台愛奇藝、優酷、騰訊視頻均在4日宣布，取消超前點播的服務，盈利模式再度受限。
大陸三大影視平台愛奇藝、優酷、騰訊視頻在4日下午陸續宣布，取消平台上超前點播的服務。該服務指的是在會員基礎上，再付費就可以享受提前觀看影集更新集數，是不少影視、漫畫、閱讀平台上的常見模式。
中國消費者協會9月9日時發公告，奉勸上述「長視頻平台」要「少一些套路，多一些真誠」，強調應依法合規服務、尊重會員權利，並點名逐集限制等措施應該取消。
港股上網路平台族群4日持續下跌，阿里巴巴午後跌幅擴大近3％，持續改寫赴港上市後的股價低點。騰訊跌約1％。美股愛奇藝在1日收盤跌2.99％。
(時報資訊)
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