基於北高雄產業及地區發展，岡山將成為產業發展軸帶的核心區域，高雄都發局5日啟動岡山區綜合行政中心大改造，規畫將採全國首創的行政中心新舊基地合併公辦都市更新模式，辦理招商開發。

高雄市政府4日公告劃定「高雄市岡山區行政中心」更新地區暨訂定都市更新計畫案公開展覽，高雄副市長林欽榮指出，岡山行政中心都更案將依據都市更新條例第6、7條劃定更新地區，並訂定都市更新計畫，同時依據該條例第12條，合併不相鄰更新單元，促使行政中心舊址（機1-1用地）、及新址（機15用地）得併同實施都市更新事業。

林欽榮表示，該案將藉由新舊基地併採公辦都市更新方式，同時開發兩街區，將引進民間資源，參與公共建設，並引導行政機關充實服務機能，並強化活絡岡山核心商業機能，成為岡山大改造的重要指標。

高雄都發局長楊欽富指出，行政中心舊址，部分位處老街區住商交界處，未來透過4米退縮的人行徒步空間以及街角廣場，串聯周邊醫療院所、岡山老街及舊水塔的整體空間布局，打造後疫情時代的岡山公共空間設計典範，將以退縮徒步空間融入社區並延伸老街商業機能，也讓留在原址的岡山醫院以及周邊住宅區，透過退縮綠帶及2米徒步帶緩衝空間機能，營造友善舒適的社區靜巷。

楊欽富表示，坐落阿公店溪筧橋旁的綜合行政中心新址部分（機15用地），將呼應水岸藍帶與河堤綠帶，透過錯落分布的設計布局，塑造各進駐機關各自獨立，但又相互融合的整體格局。

(時報資訊)