【時報記者任珮云台北報導】ETF進入配息旺季，成為近期市場的熱門話題。富邦臺灣中小(00733)ETF經理人陳(又又)吉表示，該ETF每年配息2次，10月預計配發1.99元，依10/1收盤價換算的殖利率約5%，優於過去2年平均約3.76% (一年配2次的加總)。

陳(又又)吉指出，本次配息在歷經第三季除權息旺季及基金前三季的資本利得實現，依據該基金之收益分配期前公告，將大幅優於前2年的配息表現。該ETF 4月、7月季度調整，由於高週轉率，大部分實現的利得均回饋股民，因此預估富邦臺灣中小(00733)本次配息將優於過往配息紀錄。

今年以來富邦臺灣中小(00733)ETF績效表現亮眼，主要是其追蹤指數透過動能因子在第一季及第二季分別選出績效佳的面板及航運族群。且根據投信投顧公會2021年8月份基金績效評比表，富邦臺灣中小(00733)ETF在國內股票型ETF中，短中長期績效優異，且明顯超越加權指數。

陳(又又)吉進一步表示，該ETF能確實的抓到上升趨勢的族群，實非僥倖而是有一套相當嚴謹且具理論基礎的動能因子選股邏輯，此為績效佳的重要關鍵。該ETF今年以來受益人數大幅成長近5倍，連續數月受益人數月成長率超過兩位數，為全ETF中月增幅最高，顯示投資人十分認同該檔ETF的潛力。

陳(又又)吉建議，台股近期受疫情影響回檔，大盤來到1萬7千點雖或有震盪的可能，但整體台股基本面持續良好、金融市場資金持續充沛，在多頭趨勢仍將持續的狀況下，預期動能因子仍將有表現，在ETF資產配置的角度上，可趁近期台股回檔，將台股ETF作為衛星配置元件，伺機納入投資組合以增進整體報酬。

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