【時報-台北電】森鉅(8942)10月6日10時20分，受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「10th Taiwan CEO Week」舉辦之線上法人說明會。(編輯整理：李慧蘭)

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