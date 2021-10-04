【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】從4日開始，日本本田汽車開始在網路上販賣新車，並成為日本第一家，可以讓日本民眾不用出門，就能在網路上走完整套買車流程的汽車製造商。
這項便捷買車方式，目前只有東京民眾獨享，未來本田將推廣至全日本。本田希望能拿到避免與人面對面接觸，擔心染疫的車主訂單。不過，美國特斯拉、日本豐田與日產等車商，早已在海外就可線上銷售汽車，在美國也有自己一套網路購買新車系統。
目前，本田的購買新車網站上，民眾可選擇車型、加購選項、申請汽貸，所有一切買車流程都有。本田網購的行銷策略是，先販售較受市場歡迎的主力車款。
除本田外日產也開放日本車主，可在網路上選購2021年冬天即將問世的新款Ariya電動休旅。
(時報資訊)
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