傳出合生創展擬收購恒大物業消息後，港股恒大系股票4日由跌轉漲，兩檔沒有停牌的股票恒大汽車、恒騰網絡午後漲幅再次擴大，恒大汽車一度漲逾30％。
恒大汽車早盤一度跌9％，但接近中午時股價轉漲，半天收盤漲10％，午後漲幅進一步擴大，一度漲逾31％股價逼近4港元，現漲幅收斂至24.5％報3.76港元。恒騰網絡午後漲幅一度擴大至12.5％，現漲逾7％報2.48港元。
中國恒大、恒大物業、合生創展4日一早均宣布停牌，市場傳出合生創展擬收購恒大物業51％股份的消息。中國恒大、恒大物業午間公告，股份短暫停止買賣，恒大物業稱有待刊發一份根據香港公司收購及合併守則而作出及構成內幕消息及可能全面要約本公司股份的公告。
(時報資訊)
34326.46
+482.56(1.43%)
10/02
4357.04
+49.50(1.15%)
10/02
14566.70
+118.10(0.82%)
10/02
3261.18
+3.09(0.09%)
10/02
28444.89
-326.18(1.13%)
14:15
3019.18
-49.64(1.62%)
10/01
24036.37
-539.27(2.19%)
16:08
3568.17
+31.88(0.90%)
09/30
14309.01
+230.01(1.63%)
09/30
7011.78
-15.29(0.22%)
16:41
6470.72
-46.97(0.72%)
16:41
15057.36
-99.08(0.65%)
16:41