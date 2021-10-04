巴西媒體9月底公布一組照片及影片，畫面中窮人們在準備做成寵物飼料的動物內臟及骨頭堆中尋找食物，衝擊畫面引發巴西社會一片譁然，凸顯巴西因為新冠疫情及通膨嚴重陷入的飢餓危機。

巴西里約熱內盧的窮人在動物遺體堆中尋找食物。

英國《衛報》（The Guardian）報導，巴西報紙《號外》（Extra）9月29日公布一組令人心碎的照片及影片，畫面顯示一群里約熱內盧（Rio de Janeiro）的窮人擠在一輛貨車的車廂門口，這輛貨車滿載從超市蒐集來的動物內臟及骨頭，準備載去工廠製成寵物罐頭，這群人在動物屍體堆中東翻西找，試圖尋找食物。

小貨車司機桑托斯（José Divino Santos）表示，窮人們追著動物屍體堆跑的畫面讓他想哭，他說在疫情之前，人們會來要一些骨頭給家裡的狗吃，現在人們則是來要食物給自己吃。

51歲的席爾瓦（Denise da Silva）是擠在屍體堆中的其中一人，她說家裡有5個小孩、12個孫子要養，最近丈夫又過世，自從爆發疫情以來，她已經很久沒看過肉了，所以她對貨車裡的這些碎肉、骨頭感到感謝。

窮人在碎肉堆裡找食物的畫面引發巴西社會譁然及怒火，53歲的街頭小販席瓦（Rosa Maria Xavier da Silva）痛批「可恥」，她說她一個月約只拿到20英鎊的福利金（約新台幣755元），難以養活自己及8名孫子。

自新冠疫情以來，巴西2.12億人口中，約有1900萬人處在飢餓之中。

2日，成千上萬人走上里約街頭，抗議這場社會災難，他們將責任歸咎於右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。

巴西左翼參議員柯斯塔（Humberto Costa）指出畫面曝露了波索納洛執政下的社會悲劇，失業、不公、貧窮等現象都在上升。

掌鏡的巴西知名攝影記者白旭多（Domingos Peixoto）表示，即便自己已經記錄了里約的毒品紛爭及社會亂象達30年，看到民眾在屍體堆中找食物的畫面仍讓他相當震驚，「我已經2天沒睡了，試圖消化這一切。」

他回憶有一個畫面一直在腦海裡揮之不去，當貨車抵達時，一名窮人露出微笑，「他看起來很開心，因為他知道又有一天可以溫飽了。」白旭多沒有把當時的畫面拍下來，他說只想用眼睛記下，埋藏在自己心底。

他還提到已經不記得上次在街上看到這麼多街友是什麼時候了，而且不只街友，現在連一般人都需要用木柴堆升火煮飯。

撰寫報導的記者德蘇薩（Rafael Nascimento de Souza）記得他曾叫一名婦人不要吃這些即將丟掉的碎肉，這名婦人的回應令人心痛：「年輕人，我要嘛吃這個，要嘛餓死。」

(時報資訊)