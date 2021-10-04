柯文哲最新說明

指揮中心今(4日)宣布，明(5日)至18日仍維持疫情警戒標準為第二級，但調整相關規定，包含餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距、宴席開放離桌進行敬酒(茶)等社交互動、放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式等。至於台北市是否會跟進相關防疫鬆綁措施，市長柯文哲在記者會提出最新說明。

此次指揮中心鬆綁相關規定包含有條件開放進香團、餐會活動、宗教祭祀場所入座，不限梅花座、超商：茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售、電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，得於正式拍攝時不戴口罩。

(時報資訊)