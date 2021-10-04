全球瘋電動車投資，為了讓小資族也能輕輕鬆鬆參與行情，元大證券將7日舉辦「小資族搶攻電動車十年大商機」免費線上講座，特別邀請元大投顧市場研究部分析師周偉康及元大小資頻道主播陳怡璇，為大家解析電動車未來十年趨勢，及解說如何用銅板價投資電動車產業族群。

元大證券指出，線上講座時間為7日下午15:30~16:30，課程免費，有興趣的投資人，請上元大權證網或掃描QR-code下載APP線上報名，以取得免費講座票券。

電動車產業即將進入十年黃金爆發成長期，那麼多的潛力股，到底投資的機會在哪裡？近日全球面臨極端氣候及嚴重空污的衝擊，加快各國聯手減碳救地球的覺悟，許多國家已將禁止傳統燃油車上路之期限提前至2030年，並加速推動電動車發展。這是一場電動車取代傳統燃油引擎車的世紀盛宴，估計每年可帶來全球百兆以上的大商機，傳統汽車產業及新興的電動車科技產業，無不卯足全力搶攻這塊電動車的新大陸。

對於這場交通產業的大變革，台灣科技產業早已默默佈局深耕，發展電動車關鍵技術之三電系統（電池、電機、電控）正好是台灣電子技術的強項，電動車需要的大量電子零件，不管是整車、電供系統、電池、充電設備、電控、車用馬達、感測、半導體、光電、電腦、顯示器及智慧IC等產業，台灣供應鏈應有盡有，在電動車領域，台灣所擁有龐大的全球競爭力，也為投資人帶來無窮的機會。

近期剛上市的「元大特選電動車N」（020028）發行價格5元，買一張只要約5,000元，是專注投資台灣電動車產業的指數證券ETN。由於具有單價低，免選股之特性，小資族和沒有時間看盤選股的投資人，皆可輕鬆入手。

(時報資訊)

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