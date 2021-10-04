【時報編輯李慧蘭綜合報導】美股上周五強勢反彈，台股集中市場今日隨之開高，盤初權王台積電(2330)一度漲至575元，買單並拉抬景碩(3189)、南電(8046)、鴻準(2354)等電子族群，推升大盤指數快攻至16680.29點，惟隨後即傳出大陸恒大物業突宣布暫停交易，引發市場恐慌，美股期指也由紅翻黑，空方勢力趁虛而起，正受全球貨櫃海運運價指數SCFI下跌所擾的貨櫃三雄首當其衝，全數摜殺跌停，晶圓雙雄也遭牽制於低檔，各大類股紛紛中箭落馬，大盤一度探低至16380.06點、重挫190餘點，盤面倚靠挾五倍券等內需題材走強的觀光股與油電燃氣股撐場。

尾盤買單拉抬聯電(2303)、華邦電(2344)、漢磊(3707)、中鋼(2002)、大成鋼(2027)、華航(2610)、裕民(2606)、面板族群等，大盤跌點稍事縮減，終場仍下跌162.54點、收16408.35點，總成交值縮減至2995.41億元。

籌碼面，今日外資連續第五日賣超，惟金額大舉縮減至31.1124億元，投信續買超11.4446億元，自營商續賣超24.3875億元，三大法人賣超44.05億元。技術面，5日RSI為17.73、10日RSI為27.39，9日K值為17.37、9日D值為29.1，20日乖離率為-4.55。

盤面上，貿聯-KY(3665)擬砸過半資產斥資約145億元，收購德商LEONI工業應用事業群，法人看好併購案將推動長期成長潛能，激勵貿聯-KY股價跳空漲停開出，並一路鎖到最後，表現搶眼。前股王大立光(3008)近日股價疲弱，惟周三法說在即，今日承接買盤轉趨積極，推升股價盤中逆勢小漲至2180元，一度超車股后信驊(5274)，惟終場僅收平在2135元，與后位擦身而過。原油價格續漲，若第四季無突發重大意外，塑化業營運將進一步成長，台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)今日攜手小漲，表現抗跌。

專家表示，美國債務上限僵局未解，大陸恒大問題仍在、限電政策影響重大，將衝擊台廠營收及全球供應鏈。而國際股市動盪，外資站賣方，台股技術面呈空頭排列，操作採低接布局策略，以業績較佳的晶圓代工、矽智財、塑化股及五倍券內需概念股為主。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意