【時報-台北電】聚積(3527)受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際於10月6日13：30共同主辦之線上法說會「10th Taiwan CEO Week on Air」。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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