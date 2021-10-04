【時報編譯張朝欽綜合外電報導】邁威爾科技(Marvell)執行長Matt Murphy指出，半導體晶片短缺將傷害各種產品的生產，從汽車、電腦到電器和牙刷，問題將延續2022一整年，而且可能還會超過。

Matt Murphy表示，現在半導體的每個終端市場的需求都在上升；如果一切照常進行，2022年將是非常痛苦的時期。

儘管一些晶片製造商都宣布要擴大工廠產能，但這些要等到2023年和2024年才會啟動。Murphy還指出，他的公司是無晶圓廠，必須要與代工製造商合作晶片設計。

Murphy比其他晶片業者還悲觀，他們曾表示，隨著新工廠的開工，明年晶片短缺情形將會緩解。

Murphy表示，隨著特定晶片終端產品需求下降，短缺問題將有所緩解。以他觀點而言，電子產業不可能每個領域都同時保持上升，甚至再拉動12個月的需求，這是不合理的。「有些東西必須放棄，當它被放棄時，應該會舒緩了整個產業的產能，讓其他產業去吸收消耗」。

執行長認為需求放緩可能會先出現在個人電腦領域，他援引了美光對下季銷售放緩的財測指引。

美光執行長Sanjay Mehrotra上周表示，雖然PC終端需求強勁，但一些PC製造商無法滿足客戶需求，因為他們欠缺製造PC所需元件。

Murphy認為，半導體短缺將改變一些對供應鏈的想法。事實上在疫情爆發前就已經在進行了，晶片公司開始對供應的門路或入口有不同想法，例如在規劃產能和與供應商建立關係方面，這是策略上的當務之急。

買家更願意為產能提前付款，或是簽下「必付合約」，這意味著公司願意背負支付罰款的風險。這些就是對產能的策略性轉變。

(時報資訊)