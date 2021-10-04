【時報記者張漢綺台北報導】航運重挫領跌，台股收低回防16400點！陷入債務危機的中國房地產商恆大集團今早突然停牌，原因未明，消息衝擊投資者信心，並拖累港股大跌，亦讓早盤跟隨上周五美股大反彈開高的台股承壓，今天台股雖然以高盤開出，盤中一度上攻至16680點，但大陸供電政策未明，且終端雜音不斷，上周破底的航運股依舊弱勢，長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)及台驊投控(2636)同步跌停作收，航運類股不支倒地，鋼鐵也在中鋼(2002)收跌下全面走弱。

世芯-KY(3661)、網家(8044)、高端疫苗(6547)、云辰(2390)、創惟(6104)等多檔中小型股以跌停板作收，身為台股精神領袖的晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)亦開高收低，本周將舉行法說會的大立光(3008)盤中雖然逆勢上漲，但收盤僅以平盤作收，今天台股收盤僅貿聯-KY(3665)、金穎生技(1796)、易飛網(2734)、全達(8068)等逆勢收漲停，各類股中則以觀光類股因本土疫情趨緩解封表現較佳，在晶華(2707)及王品(2727)等領軍下收漲，台股指數開高收低，終場加權股價指數約16408.35點，大跌162.54點，成交量約2995.4億元；OTC指數為196.65點，下跌4.54點，成交量649.93億元。

今天盤中上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲1.78%，其次是油電氣類股及化工類股，分別上漲0.5%及0.23%，表現較差者為航運類股、造紙類股及鋼鐵類股，其中航運類股下跌7.37%，造紙類股下跌3.38%，鋼鐵類股下跌2.97%；上櫃部分，表現最佳觀光類股、上漲0.42%，表現最差為鋼鐵類股、下跌4.65%。

就技術面來看，受到恆大停牌及航運類股等重挫拖累，今天台股指數開高走低，終場下跌162.54點 以16408.35點作收；上周指數重挫689點至16570點，跌破17000點整數關卡，今天台股續弱持續探底，觀察目前台股短期5日及10日、月線及季均線已呈空頭排列，指數上檔受制月、季線反壓，且季線扣抵7月上旬高點位置呈現下行趨勢，月線也同步反轉向下，多方走勢已轉弱；此外，外資連續兩周賣超，且近期成交量萎縮，台股人氣退潮，指數若有反彈仍需保守看待。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，因美國通膨升溫，加上縮減購債在即致使美債殖利率彈升，將影響科技股等平價以及全球市場資金動向。鑒於第四季初存在較多不確定因素，預期台股將隨美股維持區間震盪表現；就產業基本面觀察，由於手機、車用、資料中心、物聯網等應用及數位轉型，支撐半導體長多趨勢，增添台股基本面動能，近期若因非供需等基本面利空使大盤出現回檔修正，建議可逢低布局相關半導體供應鏈個股。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，台股後市需關注以下事件：一、Delta病毒肆虐全球，已有132個國家感染Delta病毒，其中感染者中不乏已接種新冠疫苗者，後續是否影響經濟復甦腳步需留意；二、Fed主席鮑威爾在會後記者會上表示，若經濟進展如預期，下次的11月FOMC會議宣布縮減QE可能是合適的，這也代表Fed可能會從12月起每月逐月縮減150億美元的購債規模，較市場預期提前，恐對市場震盪加大；三、供應鏈長短料情況嚴重，此恐影響第三季部分企業營表現。

魏永祥指出，整體來看，基本面、評價面對台股尚稱正面，在企業獲利仍處上修循環之下，台股指數下檔具支撐力；不過，8月以來融資餘額減肥幅度不大、當沖比例偏高使得籌碼面依舊凌亂，此外，台股量能退潮、內資退場觀望，除非台幣升值明顯，預期第四季台股為區間震盪格局，故操作上以選股不選市為主要策略。選股方面，半導體、電子零組件、光電等族群持續看好，另外，利基型傳產股、原物料股、解封受惠股等亦有表現空間。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意