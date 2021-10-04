【時報記者林資傑台北報導】台股今（4）日在航運股重挫下開高走低，一度大跌190.83點，終場下跌162.54點、收於164.08點。不過，觀光類股續受疫情趨穩、振興五倍券將發放護體，類股指數開高後放量勁揚4.25％，終場上漲1.78％至101.59點，領漲盤面各類股，回升至2個月高點。

國內疫情趨於穩定，戶外口罩規定有所鬆綁，振興五倍券亦將於8日開始發放上路。此外，默克藥廠（Merck）宣布研發的新冠肺炎口服新藥Molnupiravir，臨床實驗證實能有效降低重症及死亡率，市場看好若研發實驗進展順利，未來有望大幅改變防疫措施及現況。

目前營運仍處於冰河期苦戰的旅遊股今日強勢反彈，由易飛網(2734)強攻漲停、雄獅(2731)漲逾5％居次，五福(2745)及山富(2743)亦漲近5％，鳳凰(5706)上漲3.4％。宴會業者新天地(8940)勁揚達5.8％，御頂(3522)則小漲近1％。

飯店業者表現同步強勁，夏都(2722)大漲8.7％，富野(2736)及六福(2705)雙雙漲約5.5％，海灣(3252)上漲5.1％，晶華(2707)穩揚3.3％，老爺知(5704)及雲品(2748)雙雙漲近2％，寒舍(2739)及遠雄來(2712)同步漲約1.5％。

餐飲股表現則普遍溫吞，經營85度C的美食-KY(2723)及連鎖餐飲集團王品(2727)雙雙小漲1.3％，豆府(2752)及亞洲藏壽司(2754)小漲約0.3％，漢來美食(1268)及瓦城(2729)持平。安心(1259)、揚秦(2755)小跌0.3％，六角(2732)及八方雲集(2753)跌約1％，表現較弱。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意