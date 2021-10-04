各縣市的物價水平不一，一名女網友好奇發問，若領同樣的薪水，到哪一個縣市生活的CP值最高，沒想到貼文一出，大票鄉民力推高雄，並認為高雄不論天氣、人文及環境都很暖，且房價相對便宜，市容也有首都的感覺，整體找不到缺點。

原PO昨（3）日於PTT女人板表示，下午和大學時期的同學喝咖啡聊天，畢業後大家都分散到不同縣市工作，談及大家的薪資水平，發現在北部工作的同學，薪水與其他縣市同學相比高出不少，但感覺生活壓力也比較大。

至於在中南部工作的同學，原PO說，雖然月薪比較低，但一問之下發現每個人都已買房、買車，和北部同學相較，生活過得相對愜意，令她十分好奇，若都是領一樣薪資，「大家覺得去哪個縣市生活，CP值最高呢？」

疑問曝光後，不少網友推薦高雄，「當然是高雄，人情味、房價便宜、不會淹水，再加上高雄建設很足」、「推高雄！物價低一點，建設、市容路寬比較有首都感」、「高雄啊！不管天氣人文環境都很暖」、「我住過桃園、新竹、台南及高雄，覺得高雄應有盡有，而且交通也方便，路又寬，市容也好看，東西比北部便宜很多，想不到有什麼缺點。」

另外，留言中也有許多人力推其他縣市，包括「推台中，天氣不會太熱」、「推嘉義市啊！醫療資源豐富，且離高鐵站近，生活機能不錯，上下班時間人車偏少」、「嘉義市超棒，該有的都有，去哪都很近，東西便宜又好吃」。

(時報資訊)