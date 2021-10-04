【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數196.65點，跌4.54點；總計131家漲、591家跌、51家持平；委買3470421張、委賣2017914張；總成交值649.93億元。

(時報資訊)

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