【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16408.35點，跌162.54點；總計191家漲、738家跌、70家持平；委買16294769張、委賣11158986張；總成交值2995.41億元。

(時報資訊)

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